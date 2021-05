Spezia, Saponara rientra alla Fiorentina ma i bianconeri studiano la mossa per confermarlo

Lo Spezia, archiviata la salvezza, vorrebbe ripartire la prossima stagione da Riccardo Saponara, uno dei protagonisti della cavalcata che ha portato alla permanenza in Serie A. Il giocatore rientrerà alla Fiorentina per fine prestito, ma i bianconeri cercano una soluzione per riportarlo in Liguria, magari spalmando il suo attuale ingaggio che percepirebbe un altro anno in viola, con un contratto pluriennale. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.