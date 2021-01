Spezia, Terzi: "Sono contento, mi mancava il gol, ora ci vuole massima attenzione"

Al termine del primo tempo contro la Sampdoria ha parlato a Sky Sport, il difensore dello Spezia, Claudio Terzi. Ecco le sue parole: "Sono contento, mi mancava il gol, peccato per il gol subito. Dobbiamo cercare di tenere bene il campo, non concedere le ripartenze e cogliere le occasioni che avremo. Il gol? Certi schemi il proviamo in allenamento, cercheremo di stare attenti in fase difensiva".