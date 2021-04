Spezia, Verde su Italiano: "Mette il divertimento al primo posto. Con lui un calcio spagnoleggiante"

Tra i principali protagonisti della stagione dello Spezia c'è certamente Vincenzo Italiano, tecnico esordiente in Serie A ma tra i più sorprendenti, per idee e per il gioco espresso dalla sua squadra. Di lui, ai microfoni di Sky, ha parlato Daniele Verde, attaccante delle aquile: “Nella mia stagione c’è tanto merito di Italiano, esprime un gioco spagnoleggiante ed è il calcio che amo. Il divertimento prima di tutto. La prima cosa che bisogna esprimere nel calcio è la passione, e il mister mette divertimento e passione al primo posto. Lui non vuole nemmeno la palla alta, vuole giocare a calcio e farci divertire. Mi auguro farà strada".