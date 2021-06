Sta nascendo la Lazio di Sarri: tre calciatori del Napoli nel mirino, c'è anche Matteo Politano

Sta nascendo la Lazio di Maurizio Sarri. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il tecnico pensa non a caso ad alcuni suoi fedelissimi per completare e rinforzare la rosa biancoceleste con calciatori che già conosce.

In difesa piacciono quindi Nikola Maksimovic ed Elseid Hysaj, entrambi in scadenza di contratto col Napoli, mentre per l'attacco il nome più caldo è quello di Matteo Politano, difficile però da strappare ai nuovi azzurri di Luciano Spalletti.

Sull'esterno offensivo ex Sassuolo, c'è anche la Fiorentina di Gattuso.