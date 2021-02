Stasera Juventus-Crotone, i convocati di Pirlo: out Dybala e mezza difesa, c'è Morata

I bianconeri sono pronti per la partita dell'"Allianz Stadium", fischio d'inizio previsto per le ore 20.45. Questi i convocati della Juventus per la gara contro il Crotone che chiuderà la quarta giornata di ritorno del campionato: out gli infortunati Bonucci, Chiellini, Arthur, Dybala e Cuadrado e lo squalificato Rabiot.

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon.

Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters.

Attaccanti: Ronaldo, Morata.