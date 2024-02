Stasera Juventus-Udinese, i convocati di Allegri: out Vlahovic, c'è il giovane Cerri

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di questa sera contro la Juventus. Come da previsione resta fuori Dusan Vlahovic per il fastidio muscolare con cui ha dovuto convivere questa settimana, con lui out anche Perin, Kean e De Sciglio oltre allo squalificato Danilo (più Pogba e Fagioli). Presente invece il giovane Cerri della Next Gen. Questo l'elenco completo:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Scaglia

Difensori: Bremer, Gatti, Alex Sandro, Rugani, Cambiaso, Djalo

Centrocampisti: Locatelli, Kostic, McKennie, Miretti, Weah, Rabiot, Alcaraz, Nicolussi C., Nonge

Attaccanti: Chiesa, Milik, Yildiz, Iling Jr. Cerri