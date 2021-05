Stasera la finale di Europa League. I possibili 11 di Emery e Solskjaer: Bacca e De Gea dal 1'

Lo specialista contro il novizio, ma anche una squadra che non ha mai vinto un trofeo internazionale contro chi vuole rinverdire i fasti di un passato glorioso. Villarreal e Manchester United si affronteranno stasera a Danzica nella finale di Europa League: un'occasione per Unai Emery per confermarsi "padrone" della competizione, vinta per tre volte alla guida del Siviglia, mentre Ole Gunnar Solskjaer vuole conquistare il primo successo importante nella sua carriera da allenatore.

Qualche dubbio di formazione per gli spagnoli: Rulli è il portiere di Coppa, ma la sua presenza non è scontata. Stesso discorso per Alcacer, autore di sei reti in Europa League: Carlos Bacca sa come si vincono le finali ed è in un ottimo momento di forma. L'ex rossonero è dunque favorito per supportare Gerard Moreno. In casa United sembra esclusa la presenza di Harry Maguire, che ieri ha provato a forzare nella rifinitura ma ha dovuto alzare subito bandiera bianca a causa del problema alla caviglia. La coppia centrale sarà dunque formata da Bailly e Lindelof, mentre in porta ci sarà De Gea. Poi in campo i migliori, con Cavani supportato da Rashford, Bruno Fernandes e Pogba.

Villarreal (4-4-2): Rulli (Asenjo); Foyth, Albiol, Torres, Pedraza; Pino, Capoue, Parejo, Trigueros; Moreno, Bacca.

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka, Bailly, Lindelöf, Shaw; McTominay, Fred; Rashford, Bruno Fernandes, Pogba; Cavani