Stasera Udinese-Lazio, i convocati di Gattuso: sei assenti, ecco Gudmundsson
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Sono 22 i calciatori convocati da Gennaro Gattuso, allenatore della Lazio, per la partita in programma questa sera a partire dalle 20.45 alla Bluenergy Stadium con l’Udinese.
Confermate, non che vi fossero dubbi, le sei assenze di una lista indisponibili abbastanza lunga: Cataldi, Dele-Bashiru, Marusic, Patric (fuori lista), Pellegrini (fuori lista), Rovella. Prima volta in biancocelesti per Albert Gudmundsson, arrivato l’ultimo giorno di calciomercato estivo.
Portieri: Mandas, Motta, Renzetti
Difensori: Doekhi, Floriani, Tavares, Pedraza, Provstgaard, Lazzari, R. Bordon, Šutalo
Centrocampisti: Frattesi, Belahyane, Taylor, Przyborek, Farcomeni
Attaccanti: Pinamonti, Zaccagni, Isaksen, Noslin, Cancellieri, Serra, Gudmundsson
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