Stella, macchina, icona social e ora anche eroe. Pirlo tratteggia la nuova dimensione di CR7

vedi letture

Su Cristiano Ronaldo oramai è già stato detto tutto o quasi. Parole al miele per esaltare il campione, aggettivi forti e meritati per i trofei vinti, parole di esaltazione per ogni numero e per ogni ascensore preso per colpire di testa. CR7 vincente, CR7 fenomeno, CR7 atleta perfetto. E, perché no, CR7 azienda social, dall'alto dei suoi 260 milioni di follower su Instagram. Insomma, ogni sillaba spendibile è stata usata. Ma nella conferenza stampa di ieri Andrea Pirlo è andato oltre, dando una nuova connotazione al suo campione. "Ha ancora grande passione, si diverte anche in allenamento. Ha vinto tutto, ha battuto tutti i record ma se hai ancora queste motivazioni vuole dire che sei un eroe", le parole del tecnico. Un eroe, appunto. Qualcosa di mai sentito prima e che di certo farà piacere al diretto interessato, mai sazio di trofei e riconoscimenti personali. Un eroe che già da oggi dovrà tornare alla guida della sua Juventus per far proseguire la rincorsa scudetto. E che, a prescindere dagli esiti del campionato, continua a coltivare il sogno Champions League. Per molti la Juventus di quest'anno non è fra le favorite, ma se il 29 maggio dovesse arrivare quel trofeo 25 anni dopo l'ultima volta, chissà quale altro aggettivo potrà tirare fuori dal cilindro l'allenatore bianconero...