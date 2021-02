Stella Rossa, Stankovic ferma Pioli: "C'è speranza per il ritorno. Il Milan è una grande squadra"

"Sono molto contento per i ragazzi, si sono sacrificati, hanno lottato. Sono contento per loro, molto contento". Dejan Stankovic, allenatore della Stella Rossa, commenta il 2-2 conquistato all'ultimo contro il Milan: "Avevamo le nostre chance, sapevamo subire la forza del Milan che è una grande squadra. Si vedeva nella transizione offensiva, ma ci siamo fatti vedere e non abbiamo mollato neanche dopo l'espulsione di Rodic. Abbiamo cercato il gol, è arrivato. La speranza c'è".

Merito anche vostro.

"Penso di sì, perché uscire alto, fare pressing alto, lasciare uno contro uno dietro non è da tutti. Il Milan è micidiale, cambia fascia e va in porta. Non abbiamo mollato, questa è la nostra identità. Sono contento per i miei ragazzi".

Il suo derby dura 270 minuti?

"Il mio derby era stasera. Io parlo di Stella Rossa, poi vediamo cosa succede".

I tifosi si sono sentiti comunque.

"Io ho avuto l'onore e il piacere di giocare qui col Marakana pieno. Mi creda, fa la differenza. Peccato, speriamo prima possibile di tornare alla normalità".

C'è stata tensione in panchina?

"No, tutto normale durante la partita. Può succedere di tutto, ma rimane in campo: una stretta di mano e si va avanti. Ivanic? Sono contento che vi sia piaciuto, è un ragazzo d'oro".