Strootman racconta perché ha scelto l'Italia: "Il Genoa ha fatto di tutto per prendermi"

Perché Kevin Strootman ha scelto il Genoa e di tornare in Italia? Risponde il centrocampista olandese nella conferenza stampa di presentazione di oggi. "Non ho giocato tanto, volevo riprendere. Siamo in un momento difficile per il calcio, ho parlato col mio agente e con la mia famiglia e volevamo tornare in Italia e trovare una squadra. Dal primo momento il Genoa era interessato a me, hanno fatto di tutto per prendermi. Conosco il campionato e la squadra. Vengo in prestito per quattro mesi, era difficile farlo in un campionato sconosciuto: qui conosco il campionato, voglio far vedere di esser capace di fare qualcosa per la squadra".