Suggestione Sergio Ramos per la Roma. Contatti con Mourinho, ma l'ingaggio è proibitivo

Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sulla suggestione Sergio Ramos per la Roma. L'ormai ex difensore del Real Madrid si è svincolato dal club spagnolo e José Mourinho l'ha contattato telefonicamente per sondare una sua eventuale disponibilità a trasferirsi nella Capitale. Nel caso Ramos non dovesse accasarsi al PSG o in Premier, allora potrebbe prendere corpo l'ipotesi di un clamoroso accordo con la Roma, con ovviamente un ingaggio ridotto rispetto a quanto percepiva con il Real Madrid.