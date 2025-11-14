Suzuki ko a Parma, chi gioca ora tra i pali? Chi c'è libero tra i portieri svincolati?

Un ko lungo, si parla di tre mesi di stop per Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma che peraltro potrebbe lasciare i ducali in estate. Cosa farà il dg Federico Cherubini insieme agli uomini mercato della società emiliana? Prenderà un portiere in via emergenziale in questi giorni per tappare il buco o crederà, in attesa della sessione di gennaio, su Alessandro Corvi e Filippo Rinaldi? Il 2001 e il 2002 sono di fatto dei novizi a questo livello ed è da capire se il Parma li consideri pronti per prendersi il ruolo da titolare per oltre un mese e mezzo in attesa di gennaio.

Chi c'è libero?

Su tutti l'esperto trentasettenne Rui Patricio, portoghese tra le altre alla Roma e all'Atalanta, reduce dall'avventura (con non troppe fortune) negli Emirati Arabi Uniti all'Al-Ain. Ha dalla sua l'esperienza e il fatto di consocere già il nostro campionato. Sarebbe libero, ma è sempre fermo per infortunio, Alessio Cragno, trentunenne la scorsa stagione alla Sampdoria. In verità la lista degli svincolati non abbonda di estremi difensori dalla grandissima esperienza, anche e soprattutto in Italia. Forse Luigi Sepe, trentaquattrenne che nell'ultima avventura vestiva la maglia della Salernitana. Magari Salvatore Sirigu, che però non è titolare da lungo tempo, o Vito Mannone. Gli altri, all'estero? Citiamo, per stile di gioco forse affine a Carlos Cuesta, Jean, brasiliano ex Cerro Porteno. Poi magari Dimitry Bertaud, ventisettenne ex Montpellier o Cican Stankovic, austriaco ex AEK Atene.

Le risorse in casa

Il ko di Suzuki non è di poco conto, il Parma crederà nei portieri in casa? Corvi ha già giocato 11 partite coi ducali, tra i pro ha 18 gare col Legnago e 11 col Parma. Rinaldi, un anno più giovane, non ha mai giocato con gli emiliani ma si è fatto le ossa tra Olbia (34 gare), Feralpisalò (32), Piacenza (22), Aquila Montevarchi (9) e ha dunque più esperienza, tanto da aver giocato anche due gare con l'Under 21 azzurra. Altrimenti... In stile Parma (ricordate, Gianluigi Buffon?) c'è il giovane Gianluca Maria Astaldi, 2006 titolare della Primavera...