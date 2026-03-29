In Scozia-Giappone un anticipo di Parma-Napoli. Suzuki: "Parata fondamentale su McTominay"

Nel corso di una intervista concessa ai canali ufficiali della sua Nazionale, Zion Suzuki, portiere del Parma, ha parlato della prima uscita con la Scozia e commentato così la sua provvidenziale parata su Scott McTominay, centrocampista del Napoli: "Penso che avrei potuto tentare di uscire sul cross prima. Tuttavia, ho deciso di non avanzare e sono riuscito a compiere una bella parata, che è stata poi fondamentale. Non subire gol in quella situazione infatti è stato cruciale perché ha portato al nostro gol finale e alla vittoria, quindi è stato un punto di svolta della partita molto importante.

Per quanto riguarda il tiro, ho reagito con la mano sinistra. È stata una reazione davvero istintiva. È una grande soddisfazione essere riuscito a ottenere risultati dopo essere tornato in nazionale dopo cinque mesi, e il prossimo avversario nella serie di due partite sarà di livello superiore, quindi voglio affrontare la seconda partita con la massima serietà".

Parma-Napoli è in programma il 12 aprile

Parma e Napoli si sfideranno al Tardini tra poco: la gara tra ducali e azzurri sarà infatti la seconda sfida di campionato dopo la sosta, con la squadra di Conte ansiosa di rifarsi dopo il deludente 0-0 dell'andata al Maradona.