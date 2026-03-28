Ito gela la Scozia: vince il Giappone di Suzuki, staffetta in mediana tra McT e Gilmour
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Con un gol di Junya Ito, attaccante del Genk, il Giappone ha la meglio sulla Scozia in una delle amichevoli internazionali in programma oggi. Nella compagine nipponica ha trovato spazio tra i pali Zion Suzuki, portiere del Parma capace di mantenere la porta inviolata per tutti i 90 minuti.
Più "italiani" nelle file scozzesi, visto che hanno trovato spazio dal primo minuto il napoletano Scott McTominay e il bolognese Lewis Ferguson. Al 71' staffetta tra partenopei, con Billy Gilmour che ha preso il posto del compagno di club oltre che di Nazionale. Resta invece in panchina il torinista Che Adams.
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