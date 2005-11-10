Svilar: "Lautaro indecifrabile. Thuram? Mamma quanto è rapido". E svela i suoi portieri preferiti

Roma-Inter si avvicina, ma per Mile Svilar l'intervista al Corriere della Sera è utile anche per offrire una panoramica personale sulla Serie A: "Studio tanto gli attaccanti. Al video, in settimana e anche il giorno gara", sottolinea il portiere giallorosso.

L'avversario più difficile? Svilar prova a sviare rispondendo "Malen, fa sempre gol pure in allenamento", per poi continuare dicendo "Lautaro, difficilissimo da decifrare. E Thuram, mamma quanto è rapido".

E dopo aver sciolto i dubbi sui colleghi di reparto ("Quelli che mi piacciono di più in assoluto Maignan e Carnesecchi"), Svilar conclude anche svelando il proprio segreto negli uno contro uno: "Il timing, credo di avere tempismo nelle uscite basse, nel capire subito qual è la scelta giusta. Forse è così perché fin da bambino lo facevo, mi buttavo tra i piedi degli altri imitando mio papà".