Svilar: "Ecco in cosa Gasperini è realmente differente dagli altri. De Rossi? Mi ha cambiato la vita"

"Chi parla di un podio Inter, Roma e Como sbaglia? Per il tipo di gioco, per i gol, per il modo di vincere le partite, può essere giusto. Ma siamo a settembre, è presto". Mile Svilar, tra i protagonisti della squadra giallorossa fino a questo momento, parla al Corriere della Sera fotografando il momento della squadra in vista della sfida al vertice contro l'Inter di domenica, soffermandosi però anche su Gasperini e sul lavoro personale svolto con l'allenatore: "Sapete in che cosa il mister è realmente differente? Che mi lascia libero nelle scelte, lui sì. Proviamo qualcosa con i piedi, anche se è più difficile con le nuove regole. Ma non vogliamo mai prendere rischi inutili. Nel calcio di oggi tutti vogliono inventarsi qualcosa col gioco dal basso: è esagerato, gli errori costano punti".

De Rossi e Casillas

E restando in tema allenatore, quando viene pronunciato il nome di De Rossi, Svilar non usa mezzi termini: "Mi ha cambiato la vita. Forse oggi non sarei alla Roma senza di lui. L’idolo di sempre? Casillas. A casa custodisco gelosamente due sue maglie del Real Madrid e del Porto, e un paio di suoi guanti".