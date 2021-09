Tacchinardi: "Finalmente la Juve che vuole Allegri, non bella da vedere ma cinica e vincente"

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha commentato la vittoria dei bianconeri contro i campioni d'Europa del Chelsea ai microfoni di Mediaset Infinity+: "E' una partita determinante mentalmente per una squadra che ha avuto alti e bassi. La Juventus non ha preso gol contro la squadra campione d'Europa, è tanta roba. Per la prima volta si è vista una Juventus con le caratteristiche che vuole Allegri: cinica, brava a difendersi e ripartire, che senza vergogna nel difendersi e stare sempre sul pezzo. Allegri gioca così, potrà non piacere ma è un allenatore vincente. Ho visto un'ottima Juve, Allegri comincia a vedere la luce".