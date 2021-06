"Tante offerte sul tavolo, entro 4 giorni la decisione". Rivedi le parole di Buffon sul futuro

Nella sua conferenza stampa di presentazione della sua Academy, andata in scena nella giornata di ieri, Gianluigi Buffon ha parlato così del suo futuro: "La decisione tra smettere di giocare e continuare l'ho presa: continuerò. Questo è un dato di fatto perché mi sento ancora bene e mi sento forte. Le prestazioni che ho fatto sono la risposta migliore. A una certa età poi ho trovato una certezza: le risposte più grandi te le danno i compagni di squadra. So perfettamente dove posso spingermi e quello di cui ho bisogno. Sto mettendo tutto sulla bilancia, quello che avrà il peso più grande mi farà prendere la decisione finale. Il mio agente arriverà domani, ci vedremo e nel giro di tre o quattro giorni scioglierò i miei dubbi".

Buffon parla del suo futuro