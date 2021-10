Tardelli: "La Juve non è ancora se stessa. Manca un giocatore come Barella"

Marco Tardelli ha fatto le carte al derby d'Italia dalle colonne della Gazzetta dello Sport prestando particolare attenzione al ritorno in corsa da parte della Juventus: "La Juve non è ancoa la Juve. È ritornata ed ha fatto delle belle cose ma adesso l'anima della squadra è la difesa e dunque non può essere la vera Juve. Allegri l'ha sistemata bene perché ha trovato la formula giusta per rendere in questa maniera. Tornerà la vera Juve quando verrà inserito qualcuno in mezzo. Manca un play ma anche un giocatore alla Barella, che invece sta rendendo grande l'Inter".