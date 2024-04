Thuram in fuorigioco? Nicola: "Non faccio polemica, ma è una cosa che cambia tutto"

Confronto in diretta su Dazn fra Luca Marelli e Davide Nicola. Il commentatore arbitrale ha analizzato insieme al tecnico dell'Empoli la rete dell'1-0 di Federico Dimarco, probabilmente viziata da una posizione di fuorigioco di Marcus Thuram a inizio azione.

Il commento di Nicola. "Se l'intervento fosse stato legato a una posizione di fuorigioco su un mio difensore, che con l'intervento sana l'azione, ok. Però è l'azione principe, perché cambia tutto. Non mi trovate d'accordo su questa dinamica, chi mi conosce sa quello che penso e chiudiamola qui".

La spiegazione di Marelli. Già durante l'intervallo, l'ex arbitro aveva analizzato l'accaduto: "azione della rete nasce da un lancio lungo di Pavard per Thuram. Nelle immagini noi non vediamo la posizione di Thuram, poi c’è la deviazione, un pallone che viene giocato da Bereszynski. E poi da lì, quando la tocca Barella, inizia una nuova azione, motivo per cui non si può tornare indietro.

Rimangono molti dubbi, per quanto riguarda il punto di partenza di Thuram, che vedendo le immagini pareva in fuorigioco, seppur di poco. Ma il Var non è potuto intervenire perché c’è stata questa giocata di Bereszynski sul tentativo di retropassaggio di Thuram”.