Focus TMW Panchina cercasi, gli allenatori su piazza: aprile fatale a due tecnici di Premier

Quali allenatori si avviano a terminare la stagione 2025/26 senza panchina? Questa una lista dei principali tecnici, in attesa di una chiamata in vista della prossima stagione. Non mancano i big e attenzione anche ai Mondiali, al termine dei quali si potrebbero liberare diverse posizioni. E intanto, si continua ad esonerare nei principali campionati europei: Liam Rosenior, Domenico Tedesco e Scott Parker sono gli ultimi a saltare.

Imanol Alguacil (54 anni, Spagna)

Marias Almeyda (52 anni, Argentina)

Xabi Alonso (44 anni, Spagna)

Ruben Amorim (40 anni, Portogallo)

Mario Anselmi (40 anni, Argentina)

Marco Baroni (62 anni, Italia)

Laurent Blanc (59 anni, Francia)

Vitor Bruno (43 anni, Portogallo)

Francesco Calzona (57 anni, Italia)

Gabriele Cioffi (50 anni, Italia)

Stefano Colantuono (63 anni, Italia)

Hernan Crespo (50 anni, Argentina)

Roberto Donadoni (62 anni, Italia)

Sean Dyche (54 anni, Inghilterra)

Filipe Luis (40 anni, Brasile)

Thomas Frank (52 anni, Danimarca)

Marcelo Gallardo (50 anni, Argentina)

Gennaro Ivan Gattuso (48 anni, Italia)

Steven Gerrard (45 anni, Inghilterra)

Alberto Gilardino (43 anni, Italia)

Luca Gotti (58 anni, Italia)

Ralph Hasenhuttl (58 anni, Austria)

Adi Hutter (55 anni, Austria)

Ivan Juric (50 anni, Croazia)

Bruno Lage (49 anni, Portogallo)

Enzo Maresca (45 anni, Italia)

Walter Mazzarri (64 anni, Italia)

Thiago Motta (43 anni, Italia)

Alessandro Nesta (49 anni, Italia)

Davide Nicola (53 anni, Italia)

Scott Parker (45 anni, Inghilterra)

Fabio Pecchia (52 anni, Italia)

Stefano Pioli (60 anni, Italia)

Ange Postecoglou (60 anni, Australia)

Walid Regragui (50 anni, Marocco)

Hervé Renard (57 anni, Francia)

Liam Rosenior (41 anni, Inghilterra)

Jorge Sampaoli (65 anni, Argentina)

Leonardo Semplici (58 anni, Italia)

Gerardo Seoane (46 anni, Svizzera)

Gareth Southgate (55 anni, Inghilterra)

Dragan Stojkovic (60 anni, Serbia)

Domenico Tedesco (40 anni, Italia)

Erik ten Hag (55 anni, Olanda)

Edin Terzic (42 anni, Germania)

Tite (64 anni, Brasile)

Jon Dahl Tomasson (49 anni, Danimarca)

Dino Toppmoller (45 anni, Germania)

Igor Tudor (47 anni, Croazia)

Mark van Bommel (48 anni, Olanda)

Ruud van Nistelrooy (49 anni, Olanda)

Patrick Vieira (49 anni, Francia)

Xavi (45 anni, Spagna)

Paolo Zanetti (43 anni, Italia)

Zinedine Zidane (53 anni, Francia)