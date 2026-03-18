Nicola esonerato dalla Cremonese: "Lascio con la convinzione che insieme ci saremmo salvati"

Davide Nicola dopo l’esonero ha voluto commentare la scelta della Cremonese con un post sui propri profili ufficiali social, spiegando anche la propria convinzione che una salvezza fosse ancora possibile, nonostante la crisi di risultati: “Desidero ringraziare la società per l’opportunità di guidare questa squadra in una stagione così impegnativa. È stato un percorso intenso, affrontato con dedizione e grande senso di responsabilità. Un ringraziamento speciale va ai calciatori e a tutte le persone che operano all’interno del club con competenza e passione. Un pensiero particolare è rivolto ai tifosi della Cremonese, che hanno sostenuto la squadra con attaccamento e rispetto per tutta la stagione. Lascio con la convinzione che insieme saremmo potuti arrivare all’obiettivo”.

Solo quattro punti nelle ultime 15 partite per i grigriorossi

Dal successo contro il Lecce del 7 dicembre il mondo grigiorosso si è capovolto: quello che sembrava un successo decisivo per la lotta alla salvezza, considerando i 20 punti conquistati in 14 partite, si è rivelato l'ultimo guizzo di una squadra che poi non ha saputo rialzarsi. Il ko del sabato successivo contro il Torino è stato l'inizio della fine: dopo la sconfitta coi granata sono arrivate 10 ko e appena 4 pareggi, quindi 16 punti in meno rispetto a quanto fatto nello stesso periodo ad inizio campionato.

Le ultime nove gare della stagione

Lo scontro diretto del prossimo sabato contro il Parma dirà tanto, anche perché dopo la sfida ai ducali i grigiorossi avranno un calendario durissimo: Bologna, Torino, Lazio, Pisa e Como in casa, e trasferte a Cagliari, Napoli e Udine.