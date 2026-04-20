Tifosi Juventus omaggiano Bernardeschi, lui ringrazia: "Vi porterò nel cuore per sempre"

Ieri sera Federico Bernardeschi è sceso per la prima volta in campo allo Stadium da avversario della Juventus, da quando ha lasciato i colori bianconeri per andare prima a giocare in Canada e poi tornare in Italia la scorsa estate, accettando l'offerta di contratto del Bologna, con cui ha ritrovato un buon smalto.

Bernardeschi ieri è subentrato nella ripresa di Juventus-Bologna 2-0, lasciando poi però il campo pochi minuti dopo per un infortunio, che sembra anche qualcosa di serio. Questo non gli ha comunque impedito di raccogliere l'affetto dei suoi ex tifosi, visto che il popolo bianconero gli ha tributato un bel riconoscimento.

E lo stesso Bernardeschi commenta così le proprie sensazioni legate al primo ritorno da avversario della Juventus allo Stadium, affidandosi a Instagram: "Quello che mi avete fatto vivere ieri sera é stato qualcosa di indescrivibile. Il calore e l'affetto che mi avete regalato e dimostrato lo porterò nel cuore per sempre, come porterò nel cuore ognuno di voi, tornare dopo tanti anni é stato qualcosa di speciale, ma é come se non fossi mai andato via, siete una parte fondamentale del mio percorso e per questo non smetterò mai di ringraziarvi. Grazie di cuore ad ognuno di voi!".