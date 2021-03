tmw Arthur, buone sensazioni post rientro: fiero della fiducia juventina e pronto per la rimonta

Buone sensazioni. Il rientro in campo di Arthur, nella vittoria di sabato scorso contro la Lazio, è andato oltre ogni più rosea aspettativa. Venti minuti di gioco in cui il centrocampista brasiliano, ancora alle prese con una fastidiosa calcificazione post traumatica alla gamba destra, non ha avvertito particolare dolore grazie anche alle terapie conservative svolte con lo staff sanitario della Juventus nelle ultime settimane.

Una notizia positiva, insomma, che lascia ben sperare in vista del molto probabile utilizzo dal 1' di Arthur nella gara cruciale di domani contro il Porto in Champions League. L'ex Barcellona non è certo al top della condizione (il problema fisico è ancora lì dov'era), ma comunque pronto a stringere i denti per riportare in mediana le geometrie di cui mister Pirlo e i suoi compagni hanno bisogno per la rimonta, oltre che profondamente orgoglioso per il forte segnale di fiducia arrivatogli dalla Juve nel momento clou della stagione.