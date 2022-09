tmw Arthur saluta la Juve: le immagini della partenza per Liverpool. Nel pomeriggio le visite

Una delle telenovelas dell'estate sta per concludersi a pochissime ore dalla chiusura del mercato. Il brasiliano Arthur, infatti, è atteso in Premier League nelle prossime ore: il Liverpool ha trovato un accordo con la Juventus per il prestito del centrocampista, da tempo fuori dai piani di Allegri. Visite mediche fissate già questo pomeriggio. Ecco le immagini del giocatore in partenza per Liverpool da Caselle con un volo privato: