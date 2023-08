tmw Atalanta-De Ketelaere, ore decisive. Il belga deve sciogliere le riserve (e viceversa)

vedi letture

L'Atalanta ha trovato l'accordo con il Milan per Charles De Ketelaere nella nottata di ieri, quando i rossoneri hanno deciso di togliere il controriscatto e aprire al prestito oneroso (3 milioni) con diritto di riscatto fissato a 23 milioni. Ora però sono ore di riflessione per entrambe le parti in causa, prima di sciogliere le riserve ed eventualmente accettare la destinazione. Perché ci sono alcuni nodi ancora intricati: De Ketelaere è tornato oggi alle 6.45 dalla tournée negli Stati Uniti e si è confrontato con i suoi agenti.

Gasperini dà il via libera

Nei giorni scorsi si era parlato dei dubbi che la stessa Atalanta aveva nel concludere l'affare. Per vari motivi: caratteriali, ma anche di posizione - perché CDK è versatile ma non ha un ruolo ben definito - e di "passo". Vellutati i piedi, ma anche felpate le sue movenze. Gasperini però pensa di potere rigenerarlo dopo un'annata oggettivamente molto brutta, ed è una sfida molto interessante. Un po' come Ilicic e Gomez, portarlo su un altro livello di prestazioni che in Italia non ha ancora mostrato.

L'Atalanta lo vuole motivato: prossime ore decisive

I nerazzurri vorrebbero una risposta entro breve, anche se non necessariamente nella serata di oggi. Questo perché De Ketelaere deve vivere l'eventuale trasferimento come non un declassamento ma un'opportunità. Anche perché, come ha dimostrato Rasmus Hojlund (e Cristian Romero prima di lui), l'Atalanta non ha preclusioni a vendere giocatori in caso di offerte straordinarie. Quindi sarebbe un trampolino di lancio. La stessa Atalanta ha deciso di coprire tutto l'ingaggio - 2,7 milioni - per quest'anno, dando dimostrazione di credere nel giocatore e nel suo rientro. Ma, appunto, non deve viverlo come un declassamento.