tmw Barça-Aguero, sempre più vicini. Espressa richiesta di Messi per non andare via

Il Barcellona è a un passo dall'acquistare Sergio Aguero, attaccante argentino del Manchester City nonché ex Atletico Madrid. L'approdo del genero di Diego Armando Maradona è stato sponsorizzato da Lionel Messi che, per rimanere in Catalogna, ha messo dei paletti abbastanza chiari. Il primo è l'arrivo del compagno di Nazionale, in scadenza dal club di Josep Guardiola.

INGAGGIO DA 8 MILIONI - Le prime richieste del Kun erano per un triennale da 12 milioni annui, ma il Covid e la situazione economica attuale hanno dato una sferzata alle ambizioni dell'argentino. Così lo stipendio per Aguero sarà di 8 milioni annui, uno dei più bassi per un attaccante del Barcellona. Nella lista dei partenti c'è Dembele, 12 più 7 di bonus annui. Da capire la posizione di Griezmann, 17 milioni a stagione. Per Aguero c'era stato l'interesse di Inter e Juventus.