tmw Barone: "Indice di liquidità? Per la Fiorentina la sostenibilità è un cavallo di battaglia"

Dopo l'assemblea di Lega Serie A a Milano, il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato brevemente. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Abbiamo fatto la prima riunione con il presidente Casini, è andata abbastanza bene e dobbiamo lavorare su tante cose, in particolare sull'indice di liquidità. Si creerà un tavolo di lavoro ma adesso la cosa importante è la partita della Nazionale di domani. È importante che l'Italia si qualifichi per il Qatar per il bene del calcio italiano. Poi lavoreremo con il resto delle squadre e con la Federazione, per l'indice di liquidità. Per la Fiorentina la sostenibilità è un cavallo di battaglia e questo non cambia".