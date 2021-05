tmw Bologna e Sassuolo sul baby Sher: il diciottenne dell'Hammarby fa gola a molti

Nome nuovo dalla Svezia per il mercato della Serie A: si tratta, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, del diciottenne con doppia nazionalità svedese e irachena, Aimar Sher del Frej. Centrocampista centrale, perno dell'Hammarby nonostante i soli diciotto anni di età, visto che ne compirà diciannove a dicembre, è finito sul taccuino di diverse società. Piace a Bologna e Sassuolo ma non solo: play dai piedi educati, gioca nei due e nei tre in mediana, piede destro, Sher è tra i baby che in Svezia stanno facendo maggiormente parlare a livello di mercato e prospettive.