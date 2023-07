tmw Bonucci al JMedical: i tifosi della Juve lo acclamano. E uno gli urla: "Non te lo meritavi"

Leonardo Bonucci non fa più parte del progetto tecnico della Juventus per volontà di Massimiliano Allegri, che ha deciso di metterlo da parte una stagione prima del suo addio al calcio. Una notizia che ha scioccato il difensore, che però oggi si è regolarmente presentato alla Continassa in attesa di capire il suo futuro e soprattutto per riprendere gli allenamenti, visto che comunque l'inizio del campionato di Serie A si avvicina.

Al suo arrivo al JMedical, come documentato dal video di TuttoMercatoWeb.com, l'azzurro è stato acclamato da tutti i tifosi bianconeri presenti, uno dei quali gli ha anche urlato: "Non te lo meritavi!", in riferimento alle vicende accadute. L'ormai ex capitano della Juventus ha poi salutato i sostenitori, spiegando loro che si sarebbe concesso in un secondo momento agli autografi. Questo però non gli ha impedito di posare per una foto con un ragazzo in sedia a rotelle.