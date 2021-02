tmw Borussia Dortmund, casting per il portiere. In pole position c'è Szczesny della Juve

Il Borussia Dortmund ha intenzione di acquistare un portiere di livello mondiale per la prossima stagione. Roman Burki, pur essendo ritenuto affidabile, ha sempre preso più di un gol a partita, in ogni stagione giocata tranne la prima, quando i gialloneri giocavano però l'Europa League. Lo svizzero quindi potrebbe cambiare aria, sebbene abbia ancora 24 mesi di contratto (scade nel 2023).

OCCHI IN ITALIA - Ieri è uscita l'indiscrezione circa un interessamento forte per Dragowski, della Fiorentina. Il polacco piace, c'è stato un contatto ma non è il primo nome sul taccuino dei dirigenti teutonici. In realtà c'è Wojcech Szczesny, numero uno della Juventus, ritenuto il portiere perfetto per migliorare il livello fra i pali. Situazione complicata, a meno che non parta un domino a giugno (con Donnarumma protagonista?) che a quel punto porterebbe i bianconeri a monetizzare per il numero uno.