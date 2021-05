tmw Buffon non vuole smettere, mezza Europa lo cerca. Contatti avviati con l'Olympiacos

A 43 anni, il nome di Gianluigi Buffon continua ancora a far sognare i tifosi di mezza Europa. Il portierone italiano è una vera e propria leggenda vivente del calcio e non ne vuole sapere di appendere i guantoni al chiodo. L'avventura bianconera è finita, per la seconda volta, e ora cerca una nuova grande sfida, probabilmente l'ultima di una straordinaria carriera.