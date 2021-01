tmw Cagliari, si lavora al ritorno di Alessandro Deiola: contatti in corso con lo Spezia

Il Cagliari è al lavoro per il ritorno di Alessandro Deiola, centrocampista ceduto in estate allo Spezia con la formula del prestito con diritto di riscatto. Dopo l'arrivo di Duncan, e con Oliva e Caligara in uscita, il club sardo vorrebbe chiudere questa finestra di calciomercato con l'inserimento di un altro centrocampista visto che Asamoah nelle idee di Di Francesco giocherà da terzino, ruolo già ricoperto dal ghanese negli ultimi anni della sua carriera.

Contatti in corso. Lo Spezia nonostante lo scarso minutaggio fin qui concesso a Deiola (357 minuti nel girone d'andata) non vorrebbe farlo partire, ma il Cagliari ha bisogno di un altro centrocampista. E spinge per il ritorno del centrocampista classe '95 che ha col club sardo un contratto valido fino a giugno 2022.