Contatti tra Vieira e la Sampdoria. Ora Ferrero ha l'alternativa a Dionisi

Patrick Vieira nel mirino della Sampdoria. Gli ultimi contatti tra Alessio Dionisi e l'Empoli non hanno infatti portato al via libera per l'ingaggio dell'allenatore classe '80 e allora la società blucerchiata, ancora alla ricerca dell'allenatore giusto per il dopo Ranieri, ha avviato i contatti con l'ex leggenda del calcio francese alla guida del Nizza dal 2018 al 2020.