tmw Crotone, contatti con Bucchi per la panchina. Ma manca l'accordo economico

Sono ore concitate in casa Crotone, dove traballa la posizione di Giovanni Stroppa. Come raccolto da Tuttomercatoweb.com, nelle corse ore c'è stato un contatto con Christian Bucchi, ma la trattativa non è decollata. Le due parti non hanno trovato l'accordo economico, troppa la distanza tra domanda e offerta. Il club rossoblu continua comunque a riflettere per capire a chi affidare la panchina. A questo punto non a Bucchi.