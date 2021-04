tmw Donnarumma è un rebus, la Juve attende. Intanto il Milan può bloccare Maignan

Il futuro di Gianluigi Donnarumma resta un vero e proprio rebus: la situazione tra il portiere e il Milan non riesce a sbloccarsi. La richiesta varia tra i 10 e i 12 milioni anche a seconda delle ulteriori condizioni (clausola soprattutto) che verrà inserita al suo interno. Insomma, tra Gigio e il Milan per adesso non c'è l'intesa: con Mino Raiola è stata formalizzata quella per Zlatan Ibrahimovic a 7.5 più bonus, difficilmente arriverà quella per Alessio Romagnoli. Ma sono tutti capitoli a parte e non fanno parte della stessa storia.

Juventus, valzer dei portieri Di quella di Donnarumma è una storia a parte: è la storia di un portiere sul quale la Juventus ha messo pesantemente gli occhi, sebbene prima dovrà trovar squadra a Wojcjech Szczesny per il quale il club sta iniziando a vagliare ipotesi tra Germania e Inghilterra mentre per il ruolo di secondo in caso di possibile addio alla Juventus o al calcio di Gianluigi Buffon, c'è Emil Audero della Sampdoria.

Maignan in cassaforte? La dirigenza del Milan però non vuol farsi trovare impreparata. Perché Paolo Maldini e Frederic Massara sanno bene che è adesso il momento per bloccare l'eventuale erede di Donnarumma. Trova solo conferme il nome di Mike Maignan del Lille: intesa che sembra esser prossima a essere raggiunta sulla base di 17-18 milioni di euro, Maignan stesso avrebbe dato luce verde al trasferimento ma il Milan sa bene che questa 'priorità' è labile visto che sul giocatore ci sono altri club come il Tottenham. Intanto è in cassaforte, o quasi, un'intesa di massima tra tutte le parti, in attesa di sbrogliare la matassa Donnarumma. Ma senza la garanzia Champions, almeno, non arriverà una risposta.