L'Hellas Verona aspetta un segnale da Firenze per Alfred Duncan, ma a ballare con la Fiorentina c'è anche la questione Marco Benassi. In prestito agli scaligeri, è in Toscana per curarsi e la società di Setti vorrebbe interrompere subito il prestito. Sul tavolo dunque ci sono più questioni e un trasferimento non certo economico come quello del centrocampista ex Sassuolo. Per questo il Cagliari, negli ultimi giorni, si è inserito, raccogliendo il sì del calciatore come raccontato su queste colonne. Adesso il futuro di Duncan è a un bivio, tra Sardegna e Veneto: dopo Nainggolan, Di Francesco aspetta un altro pezzo da novanta per la mediana che presto darà Christian Oliva all'Amburgo. E dall'altra parte, pressano Ivan Juric e Tony D'Amico, che vogliono chiudere quanto prima per un centrocampista titolare, considerato che l'altro obiettivo caldo, Souahilo Meité, è diretto verso il Milan dal Torino.