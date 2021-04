tmw Felipe Melo: "Mi allungo la carriera ogni giorno, credo che la mia storia finirà al Verdão"

Ancora decisivo in campo a quasi 38 anni, il Comandante Felipe Melo ha raccontato a TMW il segreto della sua eterna giovinezza, commentando anche le voci delle ultime ore su un suo possibile futuro lontano dal Palmeiras: "Prima di tutto ringrazio Dio per la salute che mi ha dato, anche perché l'anno scorso sono stato costretto a fermarmi per un brutto infortunio alla caviglia. Non ero abituato a stare fuori ed è stata dura per me, ma ringrazio Dio perché sono rientrato prima del previsto. Il mio segreto? Bisogna essere sempre dei professionisti, in campo e fuori. Non esiste un altro Felipe Melo nel calcio di oggi, io sono solo io e lavoro ogni giorno al massimo per allungarmi la carriera".

In questi giorni si è parlato molto proprio del suo futuro.

"Se il Palmeiras un giorno mi dicesse che non mi vuole più e una squadra italiana fosse interessata, magari andrei (ride, ndr)... Scherzi a parte, credo che la mia storia finirà qui. Al Verdão".

