tmw Fiorentina, da decidere il futuro di Kouame: in Italia piace a Bologna e Cremonese

Reduce dall'esperienza in prestito all'Anderlecht, il futuro di Christian Kouamé resta ancora tutto da scrivere. Attualmente in ritiro con la Fiorentina, proprietaria del cartellino, per l'attaccante classe '97 in Italia ci sono da registrare gli interessamenti di Bologna e Cremonese, mentre all'estero sono Galatasaray, Bruges e lo stesso Anderlecht ad essersi fatte avanti.