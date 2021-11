tmw Fiorentina in cerca di nuovi talenti: scout al seguito di due gare importanti delle Under 21

Fiorentina attiva nel recruiting di giovani talenti, per costruire la rosa del futuro. Uomini dei viola, come raccolto da Tuttomercatoweb.com, erano in giro per l'Europa al seguito delle Nazionali maggiori e anche delle Under 21. Un osservatore gigliato, per esempio, era alla gara del 12 novembre tra Germania e Polonia Under 21, finita 4-0 per i polacchi: in campo alcuni giocatori certamente interessanti come Armel Bella Kotchap del Bochum, entrato nella ripresa, o il centrale Malick Thiaw dello Schalke 04. Tantissimi talenti, ancor più brillanti, nella Polonia del ct Maciej Stolarczyk: il capitano Jakub Kaminski, esterno d'attacco del Lech Poznan, è già entrato nel mirino di più club, con lui la stella è senza dubbio Kacper Kozlowski, entrato nella ripresa, diciottenne del Pogon Stettino.

Scout a Belgio-Turchia

Lo stesso giorno, un altro osservatore viola ha visto Belgio-Turchia Under 21. Inevitabile non pensare agli appunti su due giocatori in particolare: Yari Verschaeren, trequartista ed esterno d'attacco dell'Anderlecht, pronto per il salto di qualità, e per il mediano, ma impiegato come primo dei tre di difesa nel Belgio, Marco Kana, anche lui nei biancomalva. La gara è finita 2-0 per i belgi, dall'altra parte nella Turchia talenti un po' più acerbi ma sicuramente degno di nota l'esterno Gokdeniz Bayrakdar dell'Antalyaspor, entrato solo nella ripresa.