TMW - Fiorentina, proseguono i contatti con Gattuso

Fiorentina, proseguono i contatti con Gattuso

Gennaro Gattuso e la Fiorentina, avanti tutta. Ripresi contatti da parte del club viola per l’allenatore del Napoli che presumibilmente a fine stagione lascerà gli azzurri. Dopo gli approcci con De Zerbi e Juric, Gattuso torna in pole per la panchina viola. Lavori in corso a Firenze, dove c’è un campionato da finire al meglio con Beppe Iachini al timone. Poi sarà tempo di una nuova rivoluzione. E Gattuso torna in pole...