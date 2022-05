tmw Fiorentina su Vazquez del Boca Juniors: tutti i dettagli dell'ultima idea viola

Luis Vazquez è la nuova pepita del Boca Juniors e trovano conferme le indiscrezioni anticipate dai colleghi argentini di TyCSports sull'interessamento da parte della Fiorentina per il classe 2001 di Recedo. Attaccante che l'uomo mercato gigliato Nicolas Burdisso conosce molto bene, ha preso l'eredità pesante di giocatori come Carlos Tevez e Mauro Zarate con la maglia degli Xeneizes.

Clausola e percentuali

Vazquez, con il Boca, ha una clausola rescissoria da 15 milioni di dollari statunitensi, ovvero 13,9 milioni di euro. Nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un'offerta formale da parte dei Viola per il giocatore che è in scadenza nell'estate del 2025 e il cui cartellino è così spartito: il Boca detiene il 70% dei diritti mentre il 30% è del precedente club, ovvero il Patronato. Per il ventunenne centravanti, extracomunitario, la trattativa è in fase embrionale e prenderà il via quando la dirigenza al completo (adesso il dg Barone è negli USA) sarà in città.