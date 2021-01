tmw Fiorentina, trattativa avanzata per Kokorin: affare da 5 milioni. I dettagli

La Fiorentina continua a trattare per Aleksander Kokorin con un affare che potrebbe chiudersi a 5 milioni di euro. Fonti vicine al club russo confermano la trattativa che va avanti, con il giocatore che dovrebbe guadagnare circa 1,7 milioni a stagione. Da Firenze non hanno ancora sciolto le riserve per la chiusura, ma il direttore sportivo Pradè spinge per accelerare e nelle prossime ore potrebbe arrivare anche il via libera definitivo da parte di Commisso.