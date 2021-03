tmw Il Milan non vuole mollare Donnarumma: è l'unica priorità tra i pali. Il punto

Una priorità. Unica. Una sola strada, chiamata Gianluigi Donnarumma. Quel che arriva da fonti vicine al Milan è che l'unico pensiero per i guantoni della squadra che verrà si chiama Gigio. La trattativa con Mino Raiola procede ma è chiaro che più passa il tempo, più la forza e il potere contrattuale sarà dalla parte del portiere. La richiesta è già stata fatta pervenire sul tavolo rossonero: 10 milioni a stagione. Le ultime settimane non hanno portato a passi avanti significativi ma in casa Milan c'è comunque fiducia sul fatto che Donnarumma accetti la proposta e soprattutto il progetto. E il portiere? Quel che arriva è che dall'incontro dello scorso dicembre non ci sono stati, come detto, step nella direzione della fumata bianca. Richiesta da 10, 4 in più dell'attuale ingaggio, con clausola al suo interno. Cosa accadrà? Donnarumma ha attivato il silenzio radio su questo tema e lo stesso vale per Raiola. In casa Milan traspare fiducia e per questo, al netto delle indiscrezioni filtrate in giornata dalla Francia (il nome è quello di Mike Maignan del Lille) sulla possibile eredità, Maldini, Massara e Gazidis hanno un'unica priorità. Convincere Gigio a dire sì.