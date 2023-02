tmw Il Torino vuole chiudere per uno dei crack del sub-20: è il colombiano Mantilla

Uno dei migliori giocatori dell'ultimo Sudamericano Sub-20 e, in assoluto, anche uno dei migliori talenti di tutto il continente. Kevin Mantilla, classe 2003 di Bogotà, Colombia, talento dell'Independiente Santa Fe, potrebbe sbarcare in Italia. Sul ragazzo da tempo c'è l'interessamento del Liverpool che ha avuto di fatto solo report positivi dall'ultima kermesse continentale sudamericana. Per sbarcare in Premier, però, per adesso Mantilla non ha il punteggio per questioni legate alla Brexit.

C'è il Torino

Così, come detto, potrebbe sbarcare in Italia. Su Mantilla ci sono tanti club europei (due top tra Grecia e Portogallo) ma in Italia piace al Torino: i granata potrebbero sfruttare uno slot extracomunitario per provare a chiudere per il centrale ventenne (a maggio). Su Mantilla c'è anche un'altra società dalla Serie A ma il Toro vuole chiudere a breve: a maggio c'è il Mondiale U20 in Indonesia. E il centrale colombiano è pronto, di nuovo, a essere protagonista.