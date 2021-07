tmw Inter, anche il dg del Benfica presente all'incontro con l'agente di Joao Mario

vedi letture

Incontro importante all'interno della sede dell'Inter per il futuro di Joao Mario. Insieme a Federico Pastorello, agente del portoghese, era infatti presente anche il dg del Benfica, Rui Pedro Braz, che ha viaggiato insieme a Manuel Rui Costa che non era però presente in sede.