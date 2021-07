tmw Inter, c'è ancora distanza col Cagliari per Nandez. Inzaghi segue la trattativa

vedi letture

Prosegue la trattativa fra l'Inter e il Cagliari per Nahitan Nandez: secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l'offerta che i nerazzurri hanno fatto pervenire ai rossoblù, oltre a contemplare alcune contropartite, è di un prestito oneroso abbastanza alto con "semplice" diritto di riscatto fissato a poco più di 20 milioni di euro. La valutazione del giocatore da parte dei sardi, forti dell'interesse mostrato soprattutto dalla Premier League, nel frattempo è cresciuta e si attesta a circa 30 milioni (a maggio, clausola a parte, si parlava di un prezzo parecchio inferiore). In ogni caso Giulini vuole garanzie sull'acquisto definitivo, le stesse che da Milano non risultano ancora arrivate. Tra domani e giovedì è previsto un incontro per provare ad accelerare la trattativa. Oggi, peraltro, chiamata da parte di Simone Inzaghi alla dirigenza, nel corso della quale il neo-tecnico dell'Inter ha chiesto informazioni sull'evoluzione dell'affare: sarebbe molto contento di poter presto contare sul jolly uruguaiano.