tmw Inter su Trubin: nuovi contatti con l'agente. Visita in sede dell'intermediario

L'Inter segue con interesse Anatoliy Trubin, 21enne di proprietà dello Shakhtar Donetsk che i nerazzurri hanno individuato come eventuale post-Onana. Nella giornata di oggi Edo Crnjar, intermediario nella trattativa con lo Shakhtar, ha incontrato la dirigenza nerazzurra all'interno della sede di viale della Liberazione, per ulteriori contatti e per capire l'eventuale fattibilità dell'operazione.

Le parole del ds dello Shakhtar.

Nella giornata di oggi erano arrivate infatti anche alcune dichiarazioni da parte del direttore sportivo del club ucraino, Darijo Srna: "Trubin è pronto per l'Italia, ma anche per l'Inghilterra o la Francia. È il portiere del futuro. Ha tante offerte e parliamo con tante società, ma tutti devono capire una cosa: se lui va via dallo Shakhtar Donetsk, va in un top club per una cifra top. Come è stato per Mudryk".