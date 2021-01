tmw Intesa trovata tra Atalanta e Shakhtar. 700mila euro agli ucraini, sarà subito della Dea

Dopo qualche ora di impasse per liberarlo dallo Shakhtar Donetsk, con il giocatore convocato per il ritiro di Antalya dove si trova adesso il club ucraino, è arrivata adesso la fumata bianca. Intesa totale anche tra società, Viktor Kovalenko sarà subito un giocatore dell'Atalanta. Che lo aveva già bloccato per l'estate ma che, ceduto Amad Diallo, voleva un vice Josip Ilicic subito per non perdere anche lo slot da extracomunitario in rosa. Agli ucraini 700mila euro, atteso il giocatore in Italia. In questi istanti Kovalenko si sta allenando in Turchia. Una volta terminata la seduta, preparerà il volo destinazione Serie A.